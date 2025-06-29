بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الجمارك: باشرنا تنفيذ قرار الضريبة الخاصة على السيارات

دقيقة واحدة ago
الجمارك: باشرنا تنفيذ قرار الضريبة الخاصة على السيارات

وطنا اليوم:باشرت دائرة الجمارك الاردنية اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها وحسب النسب المعلنة في القرار الصادر يوم أمس.
وقال لواء جمارك احمد العكاليك مدير عام الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في المنطقة الحرة والمراكز الجمركية المعنية بدأت منذ صباح اليوم الأحد ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٥ بتنفيذ القرار وتطبيق النسب الخاصة بالضريبة الخاصة على السيارات بمختلف الفئات المستهدفة.
الجمارك الأردنية تستقبل استفساراتكم على الخط الساخن
0788790620


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:43

التزام راسخ بالمسؤولية المجتمعية: بنك الإسكان يجدد شراكته مع مؤسسة الحسين للسرطان

11:43

اسرائيل تنشر فرقة 96 على حدود الاردن بزعم تصاعد التهديدات

11:01

جامعة فيلادلفيا تحقّق حضورًا عالميًا متميزًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة IEEE VTS 2025

10:58

رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل سفير جمهورية السودان في الأردن

10:49

حادثة هزت مصر.. تفاصيل حزينة لمأساة فتيات العنب

10:40

وفاة ستيني بصعقة كهربائية في خريبة السوق

10:31

وفيات الأحد 29-6-2025

10:21

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية

10:16

تأثيرات سلبية على الزراعة والثروة الحيوانية جراء موجة الحر

10:09

الأشغال: بدء أعمال صيانة لطريق بغداد الدولي بين الشبيكة والأشقف غدًا

10:02

بحضور الأميرة غيداء طلال بنك الإسكان يجدّد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان

10:00

“الفوسفات” تحصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة أمن المعلومات

وفيات
وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضية