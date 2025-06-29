الجمارك: باشرنا تنفيذ قرار الضريبة الخاصة على السيارات

وطنا اليوم:باشرت دائرة الجمارك الاردنية اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها وحسب النسب المعلنة في القرار الصادر يوم أمس.

وقال لواء جمارك احمد العكاليك مدير عام الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في المنطقة الحرة والمراكز الجمركية المعنية بدأت منذ صباح اليوم الأحد ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٥ بتنفيذ القرار وتطبيق النسب الخاصة بالضريبة الخاصة على السيارات بمختلف الفئات المستهدفة.

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