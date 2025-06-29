تأثيرات سلبية على الزراعة والثروة الحيوانية جراء موجة الحر

وطنا اليوم:قال خبير في الامن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي ان الزراعات الصيفية والثروة الحيوانية تشهد تأثيرات سلبية نتيجة الموجة الحارة التي تضرب المملكة، حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تراجع ملحوظ في إنتاجية المحاصيل الصيفية الأساسية مثل البندورة، الكوسا، الخيار، والباذنجان، خاصة في مناطق الأغوار الشمالية والجنوبية.

ووفق الزعبي، تشير الدراسات الميدانية إلى أن نحو 88% من العاملين في القطاع الزراعي لاحظوا انخفاضاً في إنتاج المحاصيل نتيجة التغيرات المناخية، مع تسجيل أضرار كبيرة في الكميات المنتجة، إذ تراجعت إنتاجية بعض المحاصيل بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالمواسم السابقة، بحسب تقديرات الجمعيات الزراعية وتقارير وزارة الزراعة.

وبين الزعبي ان الأضرار تتجلى بشكل أكبر في المناطق التي تعتمد على الزراعة المروية، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات تبخر المياه من التربة، ما قلل من كميات الري المتاحة وأدى إلى إجهاد حراري للنباتات، وانخفاض جودة الثمار وصغر حجمها في كثير من الحيازات الزراعية، كما ساهمت الموجة الحارة في توسع انتشار الآفات الزراعية والأمراض الفطرية، ما رفع كلفة المكافحة وزاد من خسائر المزارعين، إضافة إلى تضرر حبوب اللقاح في المحاصيل الحساسة عند تجاوز الحرارة 36 درجة مئوية، ما أدى إلى ضعف عقد الثمار وانخفاض الإنتاج بشكل ملمو?.

وأشار إلى درجات الحرارة المرتفعة، تسببت في تراجع إنتاج الحليب من الثروة الحيوانية بنسبة وصلت إلى 25%، وزيادة معدلات النفوق بين صغار المواشي والدواجن، نتيجة الإجهاد الحراري ونقص كميات الأعلاف الخضراء.

كما ارتفعت كلفة الإنتاج على مربي المواشي نتيجة الحاجة إلى توفير كميات أكبر من المياه والتبريد الصناعي، ما انعكس بدوره على أسعار منتجات الألبان واللحوم.

وأوضح إلى انه وفي هذه الظروف المناخية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث سجلت بعض الأصناف زيادات وصلت إلى 30-50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انعكس ذلك على أسعار منتجات الثروة الحيوانية، خاصة الحليب الطازج واللحوم، ما زاد من الأعباء على المستهلكين، ودفع الجهات المعنية إلى دراسة إجراءات عاجلة لدعم القطاع الزراعي وضمان استقرار السوق.

من جانبه، اكد مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران، تاثير الموجات الحارة على الثروة الحيوانيّة، مشيرا إلى مؤشرات على انخفاض انتاج «الدجاج البياض» نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأهاب العوران بمربي الثروة الحيوانية الانتباه إلى صغار المواليد ووجودهم في أماكن مظللة وتأمينهم بالمياه وعدم الخروج إلى المراعي في ساعات الظهر.

وأضاف: فيما يخص الزراعات الصيفية، ستصل النباتات إلى مراحل الإجهاد ما ينتج عنه ضعف في عمليات الإزهار وعقد الثمار.