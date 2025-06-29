الأشغال: بدء أعمال صيانة لطريق بغداد الدولي بين الشبيكة والأشقف غدًا

وطنا اليوم:تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن انطلاق الأعمال في مشروع صيانة جزء من طريق بغداد الدولي للمنطقة الممتده من شبيكة ولغاية الأشقف منطقة الأشقف، وذلك اعتبارا من صباح يوم غدٍ الاثنين.

وتشمل أعمال المشروع كشط سطح الخلطة الاسفلتية القائمة وتنفيذ طبقتي خلطة اسفلتية ( 7 و 6) سم واعمال الدهانات الارضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الاعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.

وستقوم الوزارة بالتعاون مع ادارة الدوريات الخارجية في مديرية الامن العام، باجراء تحويلات مرورية في منطقة وبطول ٣ كيلو متر، تمتد من الشبيكة ولغاية الاشقف، حسب مخطط تنظيم السير المرفق كما يلي:

1. سيتم فصل الطريق الى جزئين بواسطة حواجز بلاستيكية ومباشرة العمل في احد المسارب والابقاء على المسرب الاخر مفتوح لحركة المرور وذلك لكل منطقة عمل.

2. عند الانتهاء من تنفيذ المسرب الاول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمـــل في المسرب الاخر.

هذا وقد قامت الوزارة بتجهيز منطقة التحويلات المرورية المزودة بجميع عناصر السلامة المرورية والاشارات التحذيرية والارشادية اللازمة.

وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بقواعد القيادة الامنة والالتزام بتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.