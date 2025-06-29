بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأشغال: بدء أعمال صيانة لطريق بغداد الدولي بين الشبيكة والأشقف غدًا

8 ثواني ago
الأشغال: بدء أعمال صيانة لطريق بغداد الدولي بين الشبيكة والأشقف غدًا

وطنا اليوم:تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن انطلاق الأعمال في مشروع صيانة جزء من طريق بغداد الدولي للمنطقة الممتده من شبيكة ولغاية الأشقف منطقة الأشقف، وذلك اعتبارا من صباح يوم غدٍ الاثنين.
وتشمل أعمال المشروع كشط سطح الخلطة الاسفلتية القائمة وتنفيذ طبقتي خلطة اسفلتية ( 7 و 6) سم واعمال الدهانات الارضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الاعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وستقوم الوزارة بالتعاون مع ادارة الدوريات الخارجية في مديرية الامن العام، باجراء تحويلات مرورية في منطقة وبطول ٣ كيلو متر، تمتد من الشبيكة ولغاية الاشقف، حسب مخطط تنظيم السير المرفق كما يلي:

1. سيتم فصل الطريق الى جزئين بواسطة حواجز بلاستيكية ومباشرة العمل في احد المسارب والابقاء على المسرب الاخر مفتوح لحركة المرور وذلك لكل منطقة عمل.

2. عند الانتهاء من تنفيذ المسرب الاول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمـــل في المسرب الاخر.

هذا وقد قامت الوزارة بتجهيز منطقة التحويلات المرورية المزودة بجميع عناصر السلامة المرورية والاشارات التحذيرية والارشادية اللازمة.
وتهيب الوزارة بسالكي الطريق التقيد بقواعد القيادة الامنة والالتزام بتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:02

بحضور الأميرة غيداء طلال بنك الإسكان يجدّد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان

10:00

“الفوسفات” تحصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة أمن المعلومات

09:55

تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان مدينة غزة وجباليا

09:47

المواطنه والكفاءة في دول عالميه تقدمت (١)

09:45

8 % ممّن دخلوا مظلة الضمان من الأردنيين حصلوا على تقاعد.!

09:44

التوجيهي ..وزارة ومنصات..والطالب الضحية…!

09:43

الحكومة تقرر منع استيراد مركبات “السالفج” اعتبارا من 1 تشرين الثاني

09:35

ترامب يجدد مطالبته بإلغاء محاكمة نتنياهو ويلوح بتعليق المساعدات لإسرائيل

09:29

انحسار الكتلة الحارة تدريجيا وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية

09:26

عبيدات: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تحمي المستهلك وتضع حدا للفوضى

09:22

البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت 32%

09:16

أول مسح مستقل للوفيات بغزة يفيد باستشهاد نحو 84 ألف شخص

وفيات
وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضيةوفيات الثلاثاء 24-6-2025