بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترامب يجدد مطالبته بإلغاء محاكمة نتنياهو ويلوح بتعليق المساعدات لإسرائيل

18 ثانية ago
ترامب يجدد مطالبته بإلغاء محاكمة نتنياهو ويلوح بتعليق المساعدات لإسرائيل

وطنا اليوم:انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجارية بتهم الفساد، قائلا إنها تُعيق قدرته على إجراء محادثات مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإيران.
وفي منشور على موقع “تروث سوشيال”، لوّح ترامب بتعليق المساعدات الأميركية لإسرائيل على خلفية الاستمرار في محاكمة نتنياهو، قائلا: “تنفق الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات سنويا، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع هذا”.
وحسب وكالة رويترز، فقد وجه الادعاء الإسرائيلي إلى نتنياهو في عام 2019 اتهامات بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في عام 2020 في 3 قضايا جنائية.
وقال ترامب في منشوره إن “ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو ضرب من الجنون”، مضيفا أن الإجراءات القضائية ستؤثر في قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حماس وإيران.

أميركا ستنقذه
وأضاف الرئيس الأميركي أن نتنياهو “حاليا” في طور التفاوض على اتفاق مع حماس، دون أن يذكر أي تفاصيل، علما بأنه كان قد قال الجمعة الماضي إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا.
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى إلغاء محاكمة نتنياهو المطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث قال الخميس الماضي إن “الولايات المتحدة ستنقذه كما أنقذت إسرائيل”، وإنه “يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا”.
وفي اليوم التالي علقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على منشور ترامب ناقلة عن نقيب المحامين الإسرائيليين قوله إن الخطوة إذا كانت منسقة أو جاءت بطلب من نتنياهو فإن ذلك يعد سلوكا مخالفا للقانون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:29

انحسار الكتلة الحارة تدريجيا وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية

09:26

عبيدات: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تحمي المستهلك وتضع حدا للفوضى

09:22

البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت 32%

09:16

أول مسح مستقل للوفيات بغزة يفيد باستشهاد نحو 84 ألف شخص

09:10

شحادة: قرار تخفيض ضريبة السيارات نهائي وله بُعدين مالي وتنظيمي

00:54

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعَين والوزير الأسبق طبيشات

00:02

سمو ولي العهد… قدوة تمشي بين الشباب

23:57

البُعد الخامس في شخصية الأمير الحسين

23:52

الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة ( الكحول الميثيلي )

23:47

سيدي الحسين، كل عام وأنت منا ومعنا

23:40

الداوود رئيسا لمجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك

22:27

ولي العهد في عامه الـ31.. شاب من هذا الوطن، وأمل لمستقبله

وفيات
وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضيةوفيات الثلاثاء 24-6-2025