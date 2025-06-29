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انحسار الكتلة الحارة تدريجيا وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية

7 ثواني ago
انحسار الكتلة الحارة تدريجيا وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية

وطنا اليوم:يتراجع الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيًا في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتوالي درجات الحرارة أنخفاضها يوم الثلاثاء، بشكل طفيف ويصبح الطقس صيفيًا اعتياديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويبقى الطقس الأربعاء، صيفيًا اعتياديًا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر في ساعات ما بعد الظهر.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان الأحد بين 35 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19, وفي مرتفعات الشراة 30 – 17, وفي مناطق البادية 39 – 23, وفي مناطق السهول 35 – 23, وفي الأغوار الشمالية 40 – 22, وفي الأغوار الجنوبية 42 – 25, وفي البحر الميت 41 – 24، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.


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