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الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة ( الكحول الميثيلي )

53 ثانية ago
الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة ( الكحول الميثيلي )

التحقيق ما زال جارياً للوقوف على التفاصيل كافّة ولا إصابات جديدة

وطنا اليوم – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه على إثر إسعاف أربعة أشخاص ووفاتهم، وإصابة خامس بحالة سيئة كل على حدة في مدينة الزرقاء مساء يوم الخميس وصباح يوم الجمعة، وبأعراض مشابهة، شكّل فريق تحقيقي من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والبحث الجنائي وشرطة الزرقاء وبالتنسيق المباشر مع الطب الشرعي.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه وبعد تشريح الجثث من قبل الطب الشرعي وأخذ العينات اللازمة التي أُرسلت إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية وتم إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة، حيث تبيّن وجود نسب مرتفعة من مادة الكحول الميثيلي في العيّنات.

وتابع الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على تفاصيل الحادثة كافّة، مؤكداً أنّه لم ترد منذ صباح يوم الجمعة أيّة حالات جديدة بالأعراض ذاتها.


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