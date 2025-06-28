بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الداوود رئيسا لمجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك

55 ثانية ago
الداوود رئيسا لمجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك

وطنا اليوم – قررمجلس إدارة البريد الأردني تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك برئاسة معالي سامي كامل الداوود وعضوية كل من الذوات التالية أسمائهم :-
عطوفة الاستاذة سميرة الزعبي.
عطوفة امين عام وزارة الشباب.
عطوفة الاستاذة هنادي الطيب
عطوفة المدير التنفيذي لموسسة ولي العهد.
عطوفة مدير عام التدريب المهني.
سعادة السيد فادي قطيشات .
سعادة السيد عمر الطويل.
⁠سعادة السيد عامر بني عامر.
⁠سعادة السيد علاء النشيوات .
سعادة السيدة رنا دبابنة.
سعادة سليم حماد .
سعادة السيدة ريما القيسية.
⁠سعادة السيد جودت الشماس.

وحسب بيان صحافي فإن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل وتمكين الشباب ورواد الأعمال
وتزويدهم بالبرامج والمهارات العلمية والنظرية والتدريبية
في مجالات برامج التجارة الإلكترونية ، انشاء المتاجر الإلكترونية، استراتيجيات البيع على المنصات العالمية، برامج اللوجستيات والخدمات البريدية ، عمليات التوصيل ، برامج التطوير المهني والمهارات الرقمي، التسويق الرقمي ، إدارة المتاجر الإلكترونية ، تحليل البيانات ، نظم الدفع الإلكتروني، دبلوم الخدمات البريدية ، الشحن والتوزيع ،أمن البريدوالمراسلات، إلى جانب دعم مشاريع التخرج وتقديم فرص الإرشاد من الخبراء المتخصصين بهذا المجال .

وتمنح الأكاديمية شهادة الدبلوم بالتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية حيث ستباشر أعمالها بداية شهر تموز المقبل .

ويشار بالذكر ان الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك أنشئت استجابة لحاجة وطنية واستراتيجية ملحة لتأهيل وتدريب الشباب الأردني وفق أحدث الأساليب والبرامج العالمية في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وتهدف إلى أن تكون مركزًا وطنيًا وإقليميًا متميزًا للتعليم المهني والتقني المتخصص، يسهم في تعزيز التنافسية، ويدعم التحوّل الرقمي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد لتكون منارة علمية تدريبية وفق اعلى معايير التدريب والتأهيل .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:27

ولي العهد في عامه الـ31.. شاب من هذا الوطن، وأمل لمستقبله

22:24

أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون

20:47

أسرة جامعة البترا تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون

16:37

انطلاق اعمال سمبوزيوم القاهرة عمان الدولي للفنون التشكيلية التاسع

16:31

عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون

15:53

العيسوي يلتقي وفد جمعية لفتا العربية للعمل الاجتماعي

15:30

إنجازات في جامعة البلقاء التطبيقيه (١)

15:25

حرب الـ”12″ يوماً…صمتت المدافع وتعالى ضجيج الأسئلة والتساؤلات

14:53

شركة الاسواق الحرة الاردنيه تهنئ ولي العهد الأمين بمناسبه بعيد ميلاده الـ 31

14:16

ميزات تنافسية لخريجي صيدلة عمان الاهلية ما بعد 2024 في ظل الأعتماد الأمريكي ACPE

13:36

مكتب BLK يباشر اجراءات قانونية في دبي بخصوص قضية الباخرة الصينية ISL Bohnia

13:33

زين كاش تعقد ورشة عمل حول الابتكار المالي للرياديين في منصة زين للإبداع (ZINC)

وفيات
وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضيةوفيات الثلاثاء 24-6-2025