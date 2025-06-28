الداوود رئيسا لمجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك

وطنا اليوم – قررمجلس إدارة البريد الأردني تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك برئاسة معالي سامي كامل الداوود وعضوية كل من الذوات التالية أسمائهم :-

عطوفة الاستاذة سميرة الزعبي.

عطوفة امين عام وزارة الشباب.

عطوفة الاستاذة هنادي الطيب

عطوفة المدير التنفيذي لموسسة ولي العهد.

عطوفة مدير عام التدريب المهني.

سعادة السيد فادي قطيشات .

سعادة السيد عمر الطويل.

⁠سعادة السيد عامر بني عامر.

⁠سعادة السيد علاء النشيوات .

سعادة السيدة رنا دبابنة.

سعادة سليم حماد .

سعادة السيدة ريما القيسية.

⁠سعادة السيد جودت الشماس.

وحسب بيان صحافي فإن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل وتمكين الشباب ورواد الأعمال

وتزويدهم بالبرامج والمهارات العلمية والنظرية والتدريبية

في مجالات برامج التجارة الإلكترونية ، انشاء المتاجر الإلكترونية، استراتيجيات البيع على المنصات العالمية، برامج اللوجستيات والخدمات البريدية ، عمليات التوصيل ، برامج التطوير المهني والمهارات الرقمي، التسويق الرقمي ، إدارة المتاجر الإلكترونية ، تحليل البيانات ، نظم الدفع الإلكتروني، دبلوم الخدمات البريدية ، الشحن والتوزيع ،أمن البريدوالمراسلات، إلى جانب دعم مشاريع التخرج وتقديم فرص الإرشاد من الخبراء المتخصصين بهذا المجال .

وتمنح الأكاديمية شهادة الدبلوم بالتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية حيث ستباشر أعمالها بداية شهر تموز المقبل .

ويشار بالذكر ان الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك أنشئت استجابة لحاجة وطنية واستراتيجية ملحة لتأهيل وتدريب الشباب الأردني وفق أحدث الأساليب والبرامج العالمية في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وتهدف إلى أن تكون مركزًا وطنيًا وإقليميًا متميزًا للتعليم المهني والتقني المتخصص، يسهم في تعزيز التنافسية، ويدعم التحوّل الرقمي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد لتكون منارة علمية تدريبية وفق اعلى معايير التدريب والتأهيل .