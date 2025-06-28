ميزات تنافسية لخريجي صيدلة عمان الاهلية ما بعد 2024 في ظل الأعتماد الأمريكي ACPE

وطنا اايوم-في ظل اعتماد كلية الصيدلة في جامعة عمان الاهلية من قبل مجلس الأعتماد الأمريكي لتعليم الصيدلة (ACPE) منذ عام 2024 فإن خريجيها لديهم ميزات تنافسية اعتبارًا من 13 أيار 2025، حيث سيُعفى خريجو الكلية عام 2024 وما بعده من إمتحان التقييم الصيدلاني، ويُتاح لهم التقدم مباشرة إلى الجزء الأول من إمتحان التأهيل الصيدلاني يليه الجزء الثاني وذلك بعد إستكمال تقييم الوثائق المعتمد من المجلس الكندي لإعتماد مهنة الصيدلة.

وتؤكد الكلية التزامها الدائم بتقديم تعليم صيدلاني يواكب أعلى المعاييرالدولية ، وتُهيّئ خريجيها للمنافسة بكفاءة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.