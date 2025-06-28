مكتب BLK يباشر اجراءات قانونية في دبي بخصوص قضية الباخرة الصينية ISL Bohnia

وطنا اليوم-عمّان – أكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن حادثة الباخرة الصينية “ISL Bohinia” التي تعرضت لحريق تُعد قضية وطنية بامتياز، وتحظى برعاية خاصة من الغرفة لضمان حقوق التجار الأردنيين المتضررين.

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، شدد الحاج توفيق، خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لمكتب BLK للمحاماة، زياد غسان الخوري، على أهمية متابعة آخر المستجدات القانونية المتعلقة بالحادثة، مؤكداً حرص الغرفة على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوق التجار وتعويضهم عمّا لحق بهم من أضرار.

كما أكد ضرورة إنصاف التجار المتضررين وتأمين حصولهم على أفضل رعاية وتمثيل قانوني، مشيدًا بكفاءة وخبرة مكتب BLK، خصوصًا في القضايا البحرية، وداعيًا إلى إيلاء هذا الملف أولوية خاصة تتناسب مع حجم الخسائر التي تكبدها المتضررون.

من جانبه، استعرض الخوري جاهزية المكتب وفريق عمله في دبي، إلى جانب المحامين المتعاونين في عمّان، موضحًا أن جميع الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة قد اكتملت، وتم تجهيز الوثائق المطلوبة تمهيدًا لانطلاق المسار القانوني وفق خارطة الطريق التي تم عرضها مسبقًا على التجار المتضررين.

وأعرب الخوري عن تقديره لموقف الغرفة واهتمامها الكبير بالقضية، مؤكدًا أن المكتب سيسخر كافة إمكانياته القانونية والفنية لخدمة الغرفة والتجار، بما يحقق أفضل النتائج الممكنة في ظل إعلان حالة “العوارية العامة”.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة ومستمرة، لمتابعة آخر المستجدات أولًا بأول، وضمان إبقاء التجار المتضررين على اطلاع دائم بكافة مراحل وتطورات القضية.