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وزير التربية: قرارات مناسبة بعد تحليل نتائج امتحان الرياضيات

19 ثانية ago
وزير التربية: قرارات مناسبة بعد تحليل نتائج امتحان الرياضيات

وطنا اليوم:قال النائب حسين العموش إنه هاتف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة بخصوص شكاوى طلبة الثانوية العامة من امتحان الرياضيات، حيث أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد التحليل الموضوعي والفني والعلمي لنتائج الامتحان.
جاء ذلك في منشور له عبر “فيسبوك”، وتاليًا نصه:
اتصلتُ بمعالي وزير التربية وتحدثتُ معه حول شكاوى الطلبة بشأن امتحان مادة الرياضيات ليوم أمس الخميس، وقد لخّص لي الموقف بالنقاط التالية:
أولًا: سيتم تصحيح الأسئلة الموضوعية بأسرع وقت، حيث ستشكّل مؤشرًا على مستوى الامتحان. وبناءً على ذلك، سيتم تحليل علامات الطلبة إحصائيًا، ومقارنتها مع نتائج السنوات السابقة، وذلك بأقصى سرعة ممكنة.

ثانيًا: سيتم تصحيح الأسئلة المقالية، والتي تحتاج إلى وقت أطول، وفق المعايير ذاتها المعتمدة في الأسئلة الموضوعية، من حيث المقارنة بنتائج السنوات السابقة وقياس تحصيل الطلبة في المادة (من خلال كيرف العلامات).

ثالثًا: في ضوء التحليل الموضوعي والفني والعلمي لنتائج امتحان الرياضيات، سيتم اتخاذ القرار المناسب بما يضمن مصلحة الطلبة من جهة، ولا يمسّ بسمعة التوجيهي الأردني من جهة أخرى.

رابعًا: تقدّم للامتحان 78,000 (ثمانية وسبعون ألف) طالب من الفرع العلمي.

ومن جهتي، كنائب وعضو في لجنة التربية والتعليم النيابية، ننتظر تقييم الوزارة بشكل علمي وموضوعي، ونتطلع إلى وضع الحلول المناسبة، مع مراعاة سمعة امتحان التوجيهي الأردني


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