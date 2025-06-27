قرارات حكومية مهمة قادمة تشمل تخفيضا ضريبيا وجمركيا على السيارات

وطنا اليوم:علم من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا وشيكا يخص قطاع المركبات والدراجات.

ووفق المصادر فإنه سيتم تطبيق مواصفات جديدة في القطاع بهدف تنظيمه وتحفيزه.

وتشمل حزمة القرارات الحكومية التي ستكون سارية المفعول اعتباراً من يوم الأحد تخفيض الرسوم الضريبية والجمركية على المركبات بكافة أنواعها – البنزين والهايبرد والكهربائية بنسب تصل إلى 40% تقريبا في بعض الأحيان.

كما يشمل القرار المرتقب تخفيضات ضريبة وجمركية على الدراجات بأنواعها، إضافة لتطبيق مواصفات جديدة في قطاع المركبات بهدف تنظيم القطاع وتحفيزه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي