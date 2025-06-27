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بسبب السرعة الجنونية .. وفاة 14 شخص في اصطدام سيارتين شمال مصر

14 ثانية ago
بسبب السرعة الجنونية .. وفاة 14 شخص في اصطدام سيارتين شمال مصر

وطنا اليوم:لقي 14 شخصا حتفهم، وأصيب 6 خرين، الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل و حافلة صغيرة (ميكروباص)، بالطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية في شمال مصر.
وأسفر الحادث عن تحطم السيارتين بالكامل، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى أشمون العام، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الضحايا وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
وأكد مصدر طبي بالمستشفى استقبال 14 جثة في مسشتفيات الباجور وأشمون، و6 مصابين بحالات متفاوتة، مشيرا إلى أن الفرق الطبية تواصل جهودها لعلاج المصابين.
وبحسب التحريات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) يقل ركابا، بسبب السرعة الزائدة، على ما أفادت أسوشيتد برس.
وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت جهات التحقيق في الاستماع إلى أقوال شهود العيان والناجين من الحادث.


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