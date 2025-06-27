الجناح الأردني يتصدّر رضا الزوار في “إكسبو 2025” – إشادة واسعة بهيئة تنشيط السياحة

وطنا اليوم:تصدر ألاردن رضا الزوار في معرض “إكسبو 2025” بأوساكا بحسب استطلاع أجرته شركة “Pia” اليابانية المختصة.

وحصل المعرض الاردني في اكسبو اوساكا اليابان على المرتبة الاولى بالاستطلاع الذي تم حول رضى الزائرين متفوقا على الإيطالي والأمريكي.

وأعلنت شركة بيا، التي تبيع أدلة إرشادية لمعرض أوساكا-كانساي، اليوم الجمعة، عن تصنيفها لرضا الأجنحة بناءً على استطلاع رأي أجرته. ليتفوق الأردن على أجنحة شهيرة مثل إيطاليا والولايات المتحدة، والتي شهدت مشاركات كبيرة في موقع المعرض.

ويشارك الأردن في معرض إكسبو 2025 أوساكا الذي ينطلق حاليا في اليابان، ويستمر حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تحت شعار “نسج المستقبل” بمشاركة دولية تتضمن أكثر من 150 دولة.

كما يقدّم الجناح الأردني في معرض إكسبو تجربة فريدة عبر “مسرح الحضارات” الذي يضم قبة عرض بزاوية 360 درجة تروي حكايات الإنسانية والتاريخ وسط أجواء غامرة، حيث يجلس الزوّار على رمال وادي رم الأصلية في مشهد يجسّد تلاقي الطبيعة والثقافة.

وتتضمن المنطقة التفاعلية ثلاث محطات رئيسية تعكس روح الأردن؛ من عروض الحرف اليدوية التقليدية، إلى بيت الأعشاب الأردني الذي يتيح للزوّار تذوق نكهات محلية أصيلة، وصولاً إلى متجر المنتجات الأردنية الذي يضم الحرف، ومشتقات البحر الميت، والمأكولات التقليدية.

كما يقدّم الطابق الخاص، المتاح بالحجز المسبق، تجربتين حصريتين: “سبا كهف الملح” المستوحى من خصائص البحر الميت العلاجية، وقاعة متعددة الاستخدامات تستضيف فعاليات ثقافية وفنية طيلة فترة المعرض، مما يعزز من مكانة الجناح كمنصة للتبادل والإلهام.