الدفاع المدني يخمد حريق في مستودع مؤسسة تجارية شرق عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان و الزرقاء ومجموعة إسناد العاصمة والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان تعاملت ظهر الخميس مع حريق شب داخل هنجر وساحات خارجية تستخدم كمستودع يعود لأحد المؤسسات التجارية قدرت مساحته بـ(5000) متر ويحتوي على عدد صناعية واجهزة كهربائية وادوات منزلية ومواد بناء بمنطقة طريق الحزام.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة ومضنية في عمليات الاخماد لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق بالكامل وكان لسرعة الاستجابه دور كبير في حصر الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات العمليات بالإضافة إلى العديد من الكوادر البشرية.

وقد استغرقت عمليات اخماد الحريق عدة ساعات متواصلة وذلك نظراً لطبيعه المواد المحترقه والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان ، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالارواح ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.