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استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين شرق رام الله وغرب جنين

26 يونيو 2025
استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين شرق رام الله وغرب جنين

وطنا اليوم:استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون بالرصاص الحي، خلال هجوم لمستوطنين متطرفين يهود في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء على بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها صباح اليوم الخميس، إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 7 آخرون برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في هجوم نفذه عشرات المستوطنين المتطرفين على بلدة كفر مالك. كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فجر اليوم الخميس، عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وقالت الجمعية، إن الطفل ريّان تامر حوشية (15 عاما)، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر خلال اقتحام البلدة، ونقل إلى مركز اليامون الطبي شهيدا.


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