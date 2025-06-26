طليقة أحمد السقا تتهمه بالضرب والسب

وطنا اليوم:شهدت أزمة طلاق الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، تطوراً خطيراً، وصل إلى أقسام الشرطة، حيث حررت الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، محضرًا ضده بقسم شرطة السادس من أكتوبر في الجيزة، تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والسب هي وسائقها.

وأوضحت الصغير في محضرها أنها فوجئت بطليقها أحمد السقا ينتظرها بسيارته أمام مسكنها. وأضافت أنه طاردها بسرعة جنونية مما دفع سائقها لمحاولة الفرار قبل أن يسد السقا الطريق عليهما.

وأشارت إلى أن السقا نزل من سيارته واعتدى عليها وعلى سائقها بالضرب والسب، وتلفظ بعبارات وشتائم قاسية وغير لائقة، مما اضطرها إلى الذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وباشرت الشرطة التحريات في المجمع السكني، بما في ذلك تفريغ تسجيلات الكاميرات. وأحيل المحضر إلى النيابة المختصة.

طلاق أحمد السقا ومها الصغير

وأعلن الفنان المصري أحمد السقا انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام أكثر من 26 عامًا، وأثمر عن ثلاثة أبناء: ياسين، وحمزة، ونادية.

وكتب السقا في 21 مايو الماضي عبر حسابه على “فيسبوك”: “لكل من يتساءل.. أنا والسيدة مها محمد عبدالمنعم منفصلان منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي. كل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

“فوجئت مثلكم”

وأضاف: “لا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر. سبحان مقلب القلوب ومبدلها. تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، وأدعو الله أن يوفقها في حياتها المستقبلية واختياراتها”.

يُذكر أن السقا التقى بالصغير صدفة في منطقة الأهرامات حيث كانا يمارسان رياضة ركوب الخيل. تزوجا عام 1999 بحفل ضخم حضره عدد من النجوم، منهم عادل إمام، وعمرو دياب، وأحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، وفيفي عبده.

سنوات من الاستقرار.. ثم أزمات متكررة

وشهدت حياة السقا وزوجته حالة من الهدوء والاستقرار في سنوات الزواج الأولى، لكن تبدل هذا الهدوء لعاصفة من الأزمات المتكررة، حتى طاردتهما شائعات الانفصال مرات عديدة خلال الفترة الماضية، وهو ما كان ينفيه الطرفان دائماً، لكن بعد أن تسربت أخبار انفصالهما إلى الوسط الفني اضطر أن يعلن عنها أحمد السقا حتى ينهي الحديث في هذا الأمر.