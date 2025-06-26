بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

في مباراة مشحونة.. إنتر يقصي ريفر بليت من مونديال الأندية

22 ثانية ago
في مباراة مشحونة.. إنتر يقصي ريفر بليت من مونديال الأندية

وطنا اليوم:لحق إنتر ميلان الإيطالي بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.
وفي مباراة مشحونة شهدت بطاقتين حمراوين، حقق إنتر فوزا ثمينا ومستحقا بهدفين نظيفين على ريفر بليت الأرجنتيني، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.
واستفاد إنتر من النقص العددي الذي عانى منه فريق ريفر بليت، الذي لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 65 عقب طرد لوكاس مارتينيز كوارتا، ثم خاض الثواني الأخيرة من اللقاء بتسعة لاعبين بعد بطاقة حمراء أخرى من نصيب غونزالو مونتيل.
وأحرز فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 72، وأضاف أليساندرو باستوني الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر، وصيف دوري أبطال أوروبا، إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مونتيري المكسيكي، الذي تأهل برفقته لدور الـ16 عن تلك المجموعة.
في المقابل، توقف رصيد ريفر بليت عند 4 نقاط في المركز الثالث، ليودع المسابقة بجانب أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي قبع في ذيل الترتيب بلا نقاط.
وبات إنتر ثاني فريق إيطالي يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم للأندية بعد يوفنتوس، الذي يتصدر حاليا ترتيب المجموعة السادسة قبل خوض الجولة الأخيرة بمجموعته.
أما ريفر بليت فضاعف آلام الجماهير الأرجنتينية، التي شعرت بالإحباط عقب الخروج المبكر أيضا لممثلها الثاني في المسابقة بوكا جونيورز، علما أنه اكتفى بالحصول على المركز الثالث في المجموعة الثالثة للمسابقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:25

ترامب يهاجم مراسلة “سي إن إن”: يجب طردها فورا

10:18

الصفدي يهنىء الملك وولي العهد بالعام الهجري الجديد

10:17

ألو ولك ألو !!!

10:15

الأونروا: نشهد تنفيذ مشروع استغرق إعداده عقودا لفصل الفلسطينيين عن فلسطين

10:04

الهجرة: ضمان اجتماعي في إطار الدولة بين مهاجر ونصير

10:03

د٠ طلال أبو غزالة… الفقير الذي بنى إمبراطورية لا تسرقها إلا الأقدار

09:58

فادي السمردلي يكتب: أين نحن من صراع المشاريع؟ سؤال العرب الغائب في زمن التحولات الكبرى

09:49

الزراعة : إشاعات موسمية عن البطيخ نتيجة سوء الغسل والتخزين

09:37

Job Fair Connects Orange Digital Center Graduates with Leading Tech Industry Employers

09:35

أبو رمان لرئيس الحكومة: السلط ليست محطة علاقات عامة بل مدينة تنتظر الإنصاف

09:28

صحة غزة تحذر: أوضاع صحية كارثية غير مسبوقة في القطاع

09:20

صندوق النقد يوافق على برنامج تكميلي للأردن بـ700 مليون دولار لدعم المياه والطاقة

وفيات
وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضيةوفيات الثلاثاء 24-6-2025وفيات الاثنين 23-6-2025وفيات الأحد 22-6-2025