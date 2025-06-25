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الوطني للمناهج ينهي المرحلة الثانية من تطوير كتب الإنجليزي

4 ساعات ago
الوطني للمناهج ينهي المرحلة الثانية من تطوير كتب الإنجليزي

وطنا اليوم:أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج، عن انتهاء المرحلة الثانية من تطوير كتب اللغة الإنجليزية، للصفوف: الثاني، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، والثاني عشر.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن تدريس الكتب سيبدأ في العام الدراسي 2025-2026، وذلك ضمن خطة المركز لتطوير مناهج اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف من الأول حتى الثاني عشر.
وأضاف أن الخطوة تأتي هذه استكمالًا للشراكة مع شركة البتراء الأردنية للنشر التربوي، بموجب اتفاقية رخصة استخدام دائمة لسلسلة عالمية من كتب اللغة الإنجليزية، تم مواءمتها مع البيئة الأردنية، بما ينسجم مع الإطار العام للمناهج والإطار الخاص بمبحث اللغة الإنجليزية.
وكانت المرحلة الأولى من تطوير مناهج اللغة الإنجليزية شملت الصفوف الفردية: الأول، والثالث، والخامس، والسابع، والتاسع، والحادي عشر، وبدأ تدريسها فعليًا اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025.
وأشار المركز إلى أنه يواصل جهوده بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لرفع كفاءة تدريس اللغة الإنجليزية، من خلال تبني أفضل الأساليب العالمية في تعليمها بوصفها لغة أجنبية، وتعزيز مهارات الطلبة الأردنيين في التواصل، والفهم، والقراءة، والكتابة باللغة الإنجليزية، بما ينعكس إيجابًا على تحصيلهم العلمي واستعدادهم لمتطلبات المستقبل


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