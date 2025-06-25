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الأمانة: تحسينات مرورية على شارع عاكف الفايز – البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية

25 يونيو 2025
الأمانة: تحسينات مرورية على شارع عاكف الفايز – البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية

وطنا اليوم:تجري أمانة عمان الكبرى، وبالتنسيق مع إدارة السير، تحسينات مرورية في شارع عاكف الفايز، عند البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية المرورية داخل العاصمة و تعزيز الانسيابية المرورية

ومن المقرر أن تبدأ الأمانة أعمال التحسينات فجر يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٧-٦-٢٠٢٥، وذلك لضمان تنفيذها بأقل أثر ممكن على الحركة المرورية اليومية

وتشمل الأعمال تعديلات هندسية على الجزر الوسطية القائمة بإزالة الأجزاء التي تشكل عائقا في التصميم الحالي، بما يوفر سعة مرورية إضافية وتوسعة في عدد المسارب، الأمر الذي سينعكس إيجابا على زيادة التدفق المروري وتحقيق انسيابية أفضل للحركة

وأوضح مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، أن هذه التحسينات تأتي ضمن دراسة شاملة للمواقع ذات الكثافة المرورية العالية في العاصمة، وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية وضمن خطة شمولية لمعالجة النقاط المرورية الساخنة وتحسين كفاءة الطرق داخل المدينة.

وأكدت الأمانة أنها ستقوم بتوفير الشواخص الإرشادية والتحذيرية اللازمة في موقع الأعمال، إلى جانب تواجد كوادر إدارة السير ميدانيًا لتسهيل حركة السير ومتابعة تنفيذ التحسينات بما لا يؤثر سلبًا على الحركة اليومية


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