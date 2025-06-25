الخدمات الطبية تعلن عن عطلة رسمية الخميس

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، يوم الخميس الموافق 26 حزيران الحالي ، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة