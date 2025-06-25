وطنا اليوم:أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، يوم الخميس الموافق 26 حزيران الحالي ، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.
وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة
الخدمات الطبية تعلن عن عطلة رسمية الخميس
وطنا اليوم:أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، يوم الخميس الموافق 26 حزيران الحالي ، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.