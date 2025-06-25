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الخدمات الطبية تعلن عن عطلة رسمية الخميس

25 يونيو 2025
الخدمات الطبية تعلن عن عطلة رسمية الخميس

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، يوم الخميس الموافق 26 حزيران الحالي ، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.
وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة


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