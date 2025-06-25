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ترمب: حققنا انتصاراً كبيراً في إيران وسيكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة

25 يونيو 2025
ترمب: حققنا انتصاراً كبيراً في إيران وسيكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة

وطنا اليوم:وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا إلى إيران من أنها ستواجه ضربة أمريكية جديدة إذا أعادت بناء برنامجها النووي.
وقال ترمب، الأربعاء، إن تل أبيب أعادت الطائرات التي كانت تنوي استخدامها في قصف إيران”
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف “الناتو” مارك روته في لاهاي، قال ترامب: “لو أعاد الإيرانيون البناء ستكون هناك ضربة أمريكية أخرى بالتأكيد، لكني لا أعتقد أنني أقلق بهذا الشأن. لقد انتهى الأمر لسنوات طويلة. كل شيء قد انهار ولا يمكن لأحد الدخول لرؤيته لانهياره التام. لا يمكنك دخول غرفة تحتوي على ملايين الأطنان من الصخور”.
وأكد ترمب أن إدارته المستقبلية “لن تسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن”، مضيفاً: “سينتهي بنا المطاف إلى نوع من العلاقات مع إيران، لكن بشروط صارمة”.
ووصف ترمب اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وإيران بأنه “جيد جداً”، مشيراً إلى أن **الهدنة تسير بشكل جيد حتى الآن**، بعد أيام من التصعيد العسكري غير المسبوق بين الطرفين.
وفي تقييمه لنتائج الحرب الأخيرة، شدد ترمب على أن تل أبيب تعرضت لأضرار شديدة خلال الأيام الأخيرة**، لكنه أشار إلى أن **ما حدث في إيران كان بمثابة “دمار كامل” لمنشآتها النووية**، قائلاً: “لا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد من منشآتهم”.
وفيما يتعلق في الحرب على قطاع غزة، أكد ترمب أنه سيكون هناك أخبار جيدة، قائلا: سيكون لدينا أخبار جيدة بشأن غزة”.
وفي سياق منفصل، قال ترمب، إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) سترفع نسبة إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي، مؤكداً أنه كان قد طالب بهذا الإجراء قبل سنوات، و”الآن سيفعلونه”، وفق تعبيره.
وتابع قائلاً: “حققنا انتصاراً كبيراً في إيران”.


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