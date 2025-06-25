ترامب يشارك مقطعا مثيرا للجدل بعنوان: اقصف إيران

وطنا اليوم:نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو موسيقيًا مثيرًا للجدل، تحت عنوان “اقصف إيران”.

وسمع في المقطع الذي شاركه ترامب عبر منصته “تروث سوشال” صوت مغنٍ يردد عبارات من بينها:” اقصف إيران، سأخبر آية الله بأنني سأضعه في صندوق”.

وأضاف:“العم سام، أصبح ساخنًا جدًا، سيحوّل إيران إلى موقف سيارات.”

وجاء ذلك بعدم يوم من إعلانه عن التوصل إلى اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران لوقف إطلاق النار، على أن يبدأ سريانه تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لإعلان نهاية “حرب الـ12 يومًا”.