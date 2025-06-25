الجرائم الإلكترونية تنصح بتحديث تطبيقات المحادثة

وطنا اليوم:نصحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام، مستخدمي برامج وتطبيقات المحادثات جميعها مثل “الواتس اب” وغيرها، إجراء تحديث مستمر لتلك البرامج.

وأوضحت الوحدة في بيان اليوم، أن التحديث يهدف لتلافي أيّة ثغرات في تلك البرامج والتي تعمل الشركات على حلّها مع كل تحديث، إضافة إلى ربط الحساب بإيميل فعّال وتفعيل خاصّية المصادقة الثنائية.