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رئيس الوزراء يلتقي رئيسيّ مجلسيّ إدارتيّ التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة

24 يونيو 2025
رئيس الوزراء يلتقي رئيسيّ مجلسيّ إدارتيّ التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نبيل غيشان، كلاً على حدة.
وتم التأكيد خلال اللقاءين على ضرورة تطوير أدوات مؤسسات الإعلام الرسمي؛ لتعزيز حضورها، خصوصاً في مجال الإعلام الرقمي، وتنويع منتجها الإعلامي، وأهمية التركيز على البرامج والأعمال الدرامية الهادفة التي يقدمها التلفزيون الأردني.
كما جرى التأكيد على أهمية دور الإعلام الوطني في خدمة مشروع التحديث الشامل: السياسي والاقتصادي والإداري.
وحضر اللقاءين وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.


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