جيش الاحتلال : التركيز الآن يعود إلى غزة لـ إعادة الرهائن وتفكيك حكم حماس

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة أركان جبش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الثلاثاء إن التركيز الآن يعود إلى غزة لـ”إعادة الرهائن وتفكيك حكم حماس”.

وأضاف زامير: “وصلنا إلى نهاية فصل مهم لكن الحملة على إيران لم تنته بعد”.

وتابع: “أرجعنا مشروع إيران النووي سنوات للوراء وكذلك مشروعها الصاروخي”.

وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الحرب، التي دامت 12 يوما، بين إيران وإسرائيل، لا يزال مصير الحرب في غزة بين تل أبيب وحركة حماس مجهولا.

وكان ترامب قد أعلن، الإثنين، التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

مصير غزة “مجهول”

وذكرت صحيفة “ذا تايمز” أن الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، قد نساها البعض، لكنها لا تزال قائمة دون نهاية واضحة، وسط أهداف عسكرية متغيرة باستمرار، مضيفة أن “المعاناة ستتواصل”.

وبعد إعلان الهدنة بين إيران وإسرائيل، طالبت أصوات من داخل إسرائيل باغتنام الفرصة لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن.

وفي هذا السياق، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إنهاء الهجوم العسكري على غزة. وكتب على منصة “إكس”: والآن غزة. حان الوقت لإنهائه هناك أيضا. أعيدوا الرهائن، وأنهوا الحرب”.