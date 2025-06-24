بنك ABC يحصد جائزتي أفضل بنك رقمي و أفضل بنك للتمويل المستدام في البحرين ضمن جوائز يوروموني للتميُّز لعام ٢٠٢٥

في إنجاز جديد، نال بنك ABC، أحد أبرز البنوك الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جائزتين مرموقتين تقديرًا لابتكاراته الرائدة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة للشركات ودوره الفعال في مسيرة التمويل المستدام في المنطقة.

وطنا اليوم:حصد بنك ABC جائزتي “أفضل بنك رقمي” و”أفضل بنك للتمويل المستدام” في البحرين ضمن جوائز يوروموني للتميُّز لعام ٢٠٢٥، التي أقيمت في دبي في مايو 2025، وتسلّم وفد من بنك ABC الجوائز خلال الحفل الرفيع المستوى، الذي شهد أيضاً تكريم كل من بنك ABC الإسلامي وبنك ”إلى”، البنك الرقمي التابع للمجموعة، مما يعكس التأثير الجماعي والابتكار المستمر للمجموعة.

بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، يظل بنك ABC في طليعة المؤسسات التي تُعيد تعريف الخدمات المالية من خلال استراتيجيته الطموحة التي ترتكز على التحول الرقمي والنمو المستدام. كما تُبرهن الجائزتين على التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة، وتسريع التحول نحو عمليات أكثر استدامة عبر شبكه اعماله العالمية.

وفي تعليقه على هذا الانجاز، قال السيدّ/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “نفتخر بحصولنا على جائزتي أفضل بنك رقمي وأفضل بنك للتمويل المستدام في البحرين من يوروموني، حيث تعكس ريادتنا في مجال الابتكار، وتجسد مسؤوليتنا في المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة. في الوقت الذي نسعى جاهدين لتمكين عملائنا من خلال تقديم حلول رقمية متطورة، نظل ملتزمون بدعم مسيرتهم للانتقال نحو نماذج أعمال ذات هدف وتواكب المستقبل. أشكر مجلة يوروموني على هذا التكريم، كما أخص بالشكر زملائي في مجموعة بنك ABC، على تفانيهم في بناء بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبفضل تطوره الرقمي البارز، أعاد بنك ABC تعريف معايير الخدمات المصرفية للشركات في المنطقة. من خلال تقديم حلول مالية مخصصة مدعومة بفهم عميق للأسواق، ودعم العملاء في قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية، البتروكيماويات، والتكنولوجيا، وغيرها.

يضع بنك ABC الابتكار الرقمي كأولوية في صميم استراتيجيته، حيث حقق تقدماً ملحوظاً في مجالات التحول الرقمي، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيف تقنية البلوك تشين. وتعد منصة صيرفة الجملة الخاصة بالبنك نقلة نوعية في تجربة الخدمات المصرفية للشركات، إذ توُفر للعملاء واجهة رقمية ذات طابع شخصي ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح وصولاً سلساً إلى مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات، فضلًا عن تزويدهم بمعلومات مفيدة تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وفي خطوة تعكس مكانته كرائد مبتكر في مجال التكنولوجيا المالية، ساهم بنك ABC بشكل فعّال، بالتعاون مع جي بي مورغان ومصرف البحرين المركزي، في تطوير منصة مدفوعات دولية عبر الحدود باستخدام تقنية البلوكتشين، عززت بشكل كبير من سرعة وأمان وكفاءة المعاملات المالية العالمية.

وبمناسبة فوز بنك ABC بهذه الجوائز، قال السيّد / بن نايلور، الرئيس العالمي للأبحاث في مجلة يوروموني: “”لقد أبهرنا بنك ABC باستراتيجيته الرقمية التحويلية وحلوله المبتكرة. وقد ساهم إطلاقه لمنصة صيرفة الجملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إضافة إلى منصة تمويل التجارة المتطورة في تعزيز كفاءة عمليات العملاء بشكل كبير. كما قام البنك بتطوير خدمات المدفوعات عبر الحدود وصرف العملات الأجنبية، وقام بإضافة تحسينات كبيرة في أداء المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ.”

وعلى صعيد التمويل المستدام، أظهر بنك ABC التزامًا كبيرًا بدمج مبادئ الاستدامة في جميع مراحل سلسلة القيمة لديه، بما في ذلك المسؤوليات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبفضل استراتيجيته الجديدة للاستدامة، يسير البنك بخطى ثابتة نحو تسهيل التحوّل إلى اقتصاد عالمي شامل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بالتوازي مع دعم العملاء في تحولهم إلى نماذج أعمال أكثر مسؤولية.

وفي معرض حديثه عن ريادة بنك ABC ، اضاف السيّد/ بن نايلور قائلاً: “إن الإستراتيجية الشاملة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والإدارة الفعالة من قبل القيادات التنفيذية، والمبادرات القيّمة مثل إصدارات الصكوك الخضراء وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، جعلت من بنك ABC البنك الرائد في مجال التمويل المستدام في البحرين. كما تعكس جهود تدريب الموظفين، والأهداف البيئية بعيدة المدى، بالإضافة إلى اهتمام البنك بالطاقة النظيفة، جميعها دلائل على التزامه العميق بهذا المجال.”

تُصنف جوائز يوروموني للتميّز ضمن أعرق برامج الجوائز التي تحتفي بالإنجازات الكبيرة في القطاع المصرفي العالمي. وبصفتها جهة رائدة في المجال المالي، تُكرّم المجلّة المؤسسات المالية المرموقة التي أظهرت قدرة على الابتكار والقيادة والتأثير الحقيقي في عالم المال والأعمال.