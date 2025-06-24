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مقتل 3 جنود إسرائيليين وجرح 7 في كمين مركب بغزة

24 يونيو 2025
مقتل 3 جنود إسرائيليين وجرح 7 في كمين مركب بغزة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 جنود وإصابة 7 -بعضهم في حالة خطيرة جدا- اليوم الثلاثاء في كمين مركب تعرض له الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن مقاتلين فلسطينيين نصبوا كمينا لقوة عسكرية وكمينا آخر لقوة إنقاذ.
وأضافت أنه تم نقل العسكريين المصابين إلى مستشفى في تل أبيب، وجرى إبلاغ عائلات الجنود المستهدفين بالحدث الأمني الصعب بغزة.
وذكرت المصادر الإسرائيلية أن المقاتلين الفلسطينيين استهدفوا مركبات عسكرية مما أدى لاشتعال النيران فيها.
من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بأن الكمين وقع في خان يونس، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخان بشكل كثيف عقب العملية.
ويأتي هذا التطور وسط هجمات متواترة للمقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال في جنوب وشمال قطاع غزة.
وأعلنت سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت مبكر اليوم أنها قتلت 3 جنود إسرائيليين في جباليا شمالي القطاع.


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