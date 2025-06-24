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79 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

26 ثانية ago
79 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن 79 شهيدًا و289 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول 2023، إلى 56077 شهيدًا و131848 جريحًا، من بينهم 5759 شهيدًا و19807 جرحى منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.


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