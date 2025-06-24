بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الخارجية: التهدئة الشاملة والسلام العادل لا يزالان بعيدين عن المنطقة

55 ثانية ago
وزير الخارجية: التهدئة الشاملة والسلام العادل لا يزالان بعيدين عن المنطقة

وطنا اليوم:رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثمنا جميع الجهود السياسية التي أفضت إليه.
وأكد الصفدي عبر منصة “إكس” أنه يجب أن يصمد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا أمر أساسي لإنقاذ المنطقة من العواقب الكارثية لمزيد من التصعيد، داعيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي للملف النووي.
وقال: “لكن المنطقة لا تزال بعيدة عن التهدئة الشاملة والسلام العادل الذي تستحقه. العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر، ويعاني سكان غزة من وحشية الحرب الإسرائيلية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وأضاف الصفدي أنه “يجب ألّا تُنسى غزة. وعلى الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والخطيرة في الضفة الغربية، التي تؤجج الصراع وتقوّض فرص السلام، أن تتوقف”.
وأشار إلى أن إتمام صفقة تبادل تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع جميع العقبات الإسرائيلية التي تعيق إيصال المساعدات الكافية إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، هو أولوية تتطلب جهداً إقليمياً ودولياً منسقاً ومكثفاً لتحقيقها.
وشدد على أن “السير في طريق لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم يضمن أمن الجميع. لا بد من إطلاق جهد جماعي فعّال لخلق أفق سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين. يجب استعادة الأمل”.
وقال الصفدي: “ستستمر المنطقة في المعاناة من التوتر وعدم الاستقرار ما لم يُعالَج السبب الجذري للصراع. ولا تزال مبادرة السلام العربية مطروحة على الطاولة؛ لضمان مستقبل من السلام والأمن والتعاون للمنطقة بأسرها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:52

مجلس الأمن الغذائي يقر البدء بإعداد استراتيجية لإنتاج وصناعة الدواجن

16:30

مركز الأزمات: لا مخاطر في الوقت الحالي على أمن الأردن والمواطنين

15:35

النيابة العامة تستدعي نائبا سابقا في قضية أملاك الإخوان

15:23

إيران تأسف لاستهداف قاعدة العديد وتشكر قطر على منع التصعيد

15:14

منتخب السلة يواجه كندا وأستراليا ودياً استعداداً لكأس العالم للشباب

15:09

الملك يرحب بجهود خفض التصعيد في الإقليم بقيادة الولايات المتحدة

14:39

استئناف تقديم خدمات الأحوال المدنية والجوازات في مراكز الخدمات الحكومية

14:16

زين – عمانتل الدولية تحصد أربع جوائز دولية في قطاع الاتصالات بالجملة عن العام 2025

14:10

استشهاد 16800 طالب فلسطيني منذ بداية العدوان على غزة والضفة الغربية

14:04

ترامب: إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية

13:58

إيران: النصر أجبر إسرائيل على قبول الهزيمة ووقف عدوانها

13:52

مستو: شركتا طيران منخفضتا التكاليف قررتا وقف رحلاتهما من الأردن وإليه

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-6-2025وفيات الاثنين 23-6-2025وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025