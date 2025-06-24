وزير الخارجية: التهدئة الشاملة والسلام العادل لا يزالان بعيدين عن المنطقة

وطنا اليوم:رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثمنا جميع الجهود السياسية التي أفضت إليه.

وأكد الصفدي عبر منصة “إكس” أنه يجب أن يصمد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا أمر أساسي لإنقاذ المنطقة من العواقب الكارثية لمزيد من التصعيد، داعيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي للملف النووي.

وقال: “لكن المنطقة لا تزال بعيدة عن التهدئة الشاملة والسلام العادل الذي تستحقه. العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر، ويعاني سكان غزة من وحشية الحرب الإسرائيلية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وأضاف الصفدي أنه “يجب ألّا تُنسى غزة. وعلى الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والخطيرة في الضفة الغربية، التي تؤجج الصراع وتقوّض فرص السلام، أن تتوقف”.

وأشار إلى أن إتمام صفقة تبادل تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع جميع العقبات الإسرائيلية التي تعيق إيصال المساعدات الكافية إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، هو أولوية تتطلب جهداً إقليمياً ودولياً منسقاً ومكثفاً لتحقيقها.

وشدد على أن “السير في طريق لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم يضمن أمن الجميع. لا بد من إطلاق جهد جماعي فعّال لخلق أفق سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين. يجب استعادة الأمل”.

وقال الصفدي: “ستستمر المنطقة في المعاناة من التوتر وعدم الاستقرار ما لم يُعالَج السبب الجذري للصراع. ولا تزال مبادرة السلام العربية مطروحة على الطاولة؛ لضمان مستقبل من السلام والأمن والتعاون للمنطقة بأسرها”.