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مجلس الأمن الغذائي يقر البدء بإعداد استراتيجية لإنتاج وصناعة الدواجن

19 ثانية ago
مجلس الأمن الغذائي يقر البدء بإعداد استراتيجية لإنتاج وصناعة الدواجن

وطنا اليوم:أقرّ مجلس الأمن الغذائي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، البدء بإجراءات إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج وصناعة الدواجن للأعوام 2026–2030.
وأكد المجلس، خلال اجتماعه في مبنى وزارة الزراعة، أهمية دعم قطاع الدواجن لضمان استدامة سلاسل الإمداد الغذائي الوطنية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، عددًا من القضايا المحورية في مجال الأمن الغذائي، من أبرزها عرض مفصل حول واقع قطاع إنتاج وصناعة الدواجن، قدّمه كل من غرفة صناعة الأردن والاتحاد النوعي لمربي الدواجن، وتناول أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بما يشمل ارتفاع كلف الإنتاج، وتقلّبات الأسعار، والحاجة إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وبحث المجلس أيضًا التطورات المتعلقة بالتمويل المخصص لبرنامج التغذية المدرسية، وسُبل إيجاد حلول تمويلية مستدامة لضمان استمرارية البرنامج وتوسعة نطاقه، مؤكدًا أهمية البرنامج في دعم الأمن الغذائي للأطفال.
وسينفذ البرنامج، خلال عام 2025، نموذج البسكويت المحشو بالتمر، إضافة إلى البسكويت الذي تنتجه القوات المسلحة الأردنية، ليستفيد منه نحو 400 ألف طالب وطالبة في 1900 مدرسة، ضمن 34 مديرية تربية وتعليم في مختلف المحافظات. كما سيستمر تنفيذ نموذج “الوجبة الصحية”، الذي يستهدف 90 ألف طالب وطالبة في 476 مدرسة، ضمن 8 مديريات في 6 محافظات.
وفي ختام الاجتماع، شدّد رئيس المجلس، وزير الزراعة، على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الأمن الغذائي.


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