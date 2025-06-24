منتخب السلة يواجه كندا وأستراليا ودياً استعداداً لكأس العالم للشباب

وطنا اليوم:بدأ المنتخب الوطني للشباب تحت سن 19 لكرة السلة، تدريباته في سويسرا، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب التي تنطلق الخميس المقبل.

وحظيت بعثة منتخبنا الوطني تحت 19 عاما باستقبال متميز من جانب السفارة الأردنية في سويسرا فور وصولها أمس.

ويأتي هذا الاستقبال دعما لمشاركة صقور النشامى في بطولة كأس العالم بحثا عن نتائج جيدة تليق بالسمعة العطرة للسلة الأردنية.

ويلتقي المنتخب الوطني للشباب اليوم الثلاثاء وديا منتخب كندا، فيما يلتقي غدا مع منتخب استراليا في آخر تحضيراته لبدء منافسات البطولة التي يشارك فيها نخبة المنتخبات في العالم.