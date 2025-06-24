بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

منتخب السلة يواجه كندا وأستراليا ودياً استعداداً لكأس العالم للشباب

دقيقتان ago
منتخب السلة يواجه كندا وأستراليا ودياً استعداداً لكأس العالم للشباب

وطنا اليوم:بدأ المنتخب الوطني للشباب تحت سن 19 لكرة السلة، تدريباته في سويسرا، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب التي تنطلق الخميس المقبل.
وحظيت بعثة منتخبنا الوطني تحت 19 عاما باستقبال متميز من جانب السفارة الأردنية في سويسرا فور وصولها أمس.
ويأتي هذا الاستقبال دعما لمشاركة صقور النشامى في بطولة كأس العالم بحثا عن نتائج جيدة تليق بالسمعة العطرة للسلة الأردنية.
ويلتقي المنتخب الوطني للشباب اليوم الثلاثاء وديا منتخب كندا، فيما يلتقي غدا مع منتخب استراليا في آخر تحضيراته لبدء منافسات البطولة التي يشارك فيها نخبة المنتخبات في العالم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:09

الملك يرحب بجهود خفض التصعيد في الإقليم بقيادة الولايات المتحدة

14:39

استئناف تقديم خدمات الأحوال المدنية والجوازات في مراكز الخدمات الحكومية

14:16

زين – عمانتل الدولية تحصد أربع جوائز دولية في قطاع الاتصالات بالجملة عن العام 2025

14:10

استشهاد 16800 طالب فلسطيني منذ بداية العدوان على غزة والضفة الغربية

14:04

ترامب: إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية

13:58

إيران: النصر أجبر إسرائيل على قبول الهزيمة ووقف عدوانها

13:52

مستو: شركتا طيران منخفضتا التكاليف قررتا وقف رحلاتهما من الأردن وإليه

12:50

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة أساس للصناعات الخرسانية

12:43

العمرو يكتب: ثلاثية الحماية الأردنية التي تضمن استقرار الأمة وكرامة المواطن

12:41

السعيدات: الحكومة اتخذت الاحتياطات لضمان استقرار إمدادات النفط

12:37

مستو: تنسيق مستمر لمراقبة حركة الطيران في أجواء الأردن

12:20

النقل البري: لا دعم للتكسي الأصفر وتوحيد الأجور في جميع المحافظات

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-6-2025وفيات الاثنين 23-6-2025وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025