استشهاد 16800 طالب فلسطيني منذ بداية العدوان على غزة والضفة الغربية

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن نحو 16800 طالب فلسطيني استشهدوا، و26638 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 16664، والذين أصيبوا إلى 25728، فيما استشهد في الضفة 138 طالبا وأصيب 910 آخرون، إضافة إلى اعتقال 760.

وأشارت إلى أن 926 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 4452 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما اعتقل أكثر من 199 في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن 352 مدرسة حكومية تعرضت لأضرار بالغة نتيجة عدوان الاحتلال، من بينها تدمير 111 مدرسة بشكل كامل، فيما تعرضت 91 مدرسة حكومية، و89 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” للقصف والتخريب، إضافة إلى تعرض 20 مؤسسة تعليم عال لأضرار بالغة، إذ تدمر 60 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، وتعرضت 152 مدرسة و8 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، إضافة إلى تدمير أسوار عدد من مدارس جنين وطولكرم وبلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت.

وأكدت التربية الفلسطينية، أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، إضافة إلى أنه للعام الثاني على التوالي يحرم طلبة الثانوية العامة في القطاع من التقدم للامتحانات.

وتابعت أن الاحتلال يواصل إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في مدينة القدس وضواحيها، منذ الثامن من أيار الماضي