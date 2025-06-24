إيران: النصر أجبر إسرائيل على قبول الهزيمة ووقف عدوانها

وطنا اليوم:أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الثلاثاء أنه “أرغم” إسرائيل على وقف الحرب “من طرف واحد”، محذرا بأن الجمهورية الإسلامية تبقى في حال “تأهب” و”على استعداد للرد على أي عدوان”، وذلك بعد إعلان واشنطن وقفا لإطلاق النار بين الطرفين.

وأكد المجلس تحقيق “نصر جعل العدو يندم ويقبل بالهزيمة ويوقف عدوانه من طرف واحد” مضفيا أن إيران “لا تثق إطلاقا بالأعداء” و”تبقي إصبعها على الزناد” لتوجيه “رد قاصم يجعل كل من يطلق عدوانا (ضدها) يندم”.

وأضاف أن الشعب الإيراني قاوم بصمود وعزيمة وأن “الهجمات الإيرانية الأخيرة رد مشروع على انتهاكات إسرائيل”.

وذكر أن القوات المسلحة الإيرانية “تصرفت بشجاعة وردت على العدو في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة”.

وأكد أن طهران “حققت تفوقا استراتيجيا” في الاشتباكات التي استمرت 12 يوما، وأن “إسرائيل اضطرت إلى قبول الهزيمة وقبول وقف إطلاق النار من جانب واحد”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران “دخل حيز التنفيذ الآن”، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه.

وذكر ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن “وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الآن، الرجاء عدم انتهاكه!”.