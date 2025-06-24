مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة أساس للصناعات الخرسانية

وطنا اليوم:وقَّعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وبحضور عميد كلية الهندسة /عميد كلية التعليم التقني الأستاذ الدكتور بشار الطراونة، مذكرة تفاهم مع شركة أساس للصناعات الخرسانية ممثلة بالمدير العام المهندس طاهر عبد العزيز.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تطوير وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، حيث ستقوم الشركة بدعم هذه الأبحاث من خلال تقديم الاقتراحات والأفكار البحثية، إضافة إلى توفير الدعم الكامل أو الجزئي لها، بما يعزز من جودة مخرجات البحث العلمي ويربطها بواقع الصناعة واحتياجات السوق.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان على حرص الجامعة ببناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة كشركة أساس، بهدف دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز فرص التدريب العملي لطلبتنا بما يواكب متطلبات سوق العمل

من جانبه، أشار المهندس طاهر عبد العزيز، المدير العام لشركة أساس للصناعات الخرسانية، أهمية التعاون مع جامعة عمّان الأهلية، والسعي من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم الأبحاث العلمية وتوفير بيئة تدريبية تسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصناعي.

وتُعد شركة “أساس” للصناعات الخرسانية من الشركات الرائدة في مجال تصميم وإنتاج الصناعات الخرسانية ومنتجاتها الفرعية، إذ تتمتع بإمكانات بشرية وتقنية متقدمة تتيح لها تنفيذ مشاريع عالية الجودة وفق أعلى معايير الكفاءة والمصداقية.