مستو: تنسيق مستمر لمراقبة حركة الطيران في أجواء الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، الثلاثاء، إن الهيئة ذهبت باتجاهين في تعاملها مع التوترات الإقليمية الأخيرة، فيما يتعلق بحركة الطيران من وإلى الأردن، أو الطائرات العابرة.

وأضاف مستو، خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي، أن هنالك تنسيق عسكري – مدني مستمر على مدار الساعة، لمراقبة حركة الطيران في أجواء الأردن.

وأشار إلى أن 48 شركة طيران مشغلة رحلات جوية من وإلى الأردن.

وبين أن الطيران المدني يعد من أبرز نقاط قوة الاقتصاد والشحن التجاري وتعزيز السياحة.

وأوضح أن عدد المسافرين في العام 2023 ، سجل نحو 9.5 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء الدولي.

وبين مستو أن المجال الجوي الأردني استمر بالعمل رغم الظروف الإقليمية، ولم تكن هنالك أي أخطار بأي رحلة جوية من وإلى الأردن.

وتابع مستو: “طلبنا من جميع شركات الطيران حمل المزيد من الوقود لجميع الرحلات القادمة إلى الأردن”.

وأوضح أن الهيئة كانت تلغي أو تؤجل إقلاع أي رحلة جوية في حال كان هنالك خطر على مسار الرحلة.

وقال إن حق المسافر بالتعويض عن التأخير في الرحلات الجوية في ظل الظروف الراهنة لا يمكن تفعيله.

ولفت إلى إن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944.

وأضاف أن الأردن وقع على الاتفاقية وملاحقها والمصادق عليها في العام 1947.

وقال مستو إن اعتبار دولة غير آمنة للطيران بـ”المصيبة”.

وتعتبر هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيئة حكومية مستقلة، جاءت كخلف واقعي وقانوني لسلطة الطيران المدني وتمارس مهامها بتنظيم جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني وفقا لقانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.

وقال مستو إن كل طائرة تدخل وتخرج من مجالنا الجوي تكون تحت مظلة الطيران المدني، إضافة إلى أن كل اتفاقية بين الأردن وأي دولة وتتعلق بتبادل الرحلات توقعها هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني.

واستعرض مستو خلال المؤتمر عمل الهيئة بشكل تفصيلي، إضافة لمؤشرات مرتبطة بحركة المسافرين.

كما قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن هيئة تنظيم الطيران المدني التزمت بتطبيق معايير السلامة والأمن والبيئة في الطيران المدني وتنمية قطاع النقل الجوي.

وأضاف النوايسة أن الهيئة حافظت على أمن وسلامة الملاحة الجوية من خلال حزمة إجراءات تم اتخاذها خلال الأيام الماضية مع ارتفاع حدة المخاطر بسبب التوترات الإقليمية.