اطلاق 11 خدمة الكترونية جديدة لخدمة القضاة في المحاكم

وطنا اليوم:قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني انه انسجاما مع رؤى التحديث الملكي للاصلاح واستكمالا لخطة وزارة العدل في التحول الالكتروني للعام 2025والتي تهدف الى اطلاق (100) خدمة الكترونية جديدة حتى نهاية هذا العام ، فقد تم اليوم اطلاق مجموعة من الخدمات الالكترونية لخدمة السادة القضاة والتي تهدف في مجملها الى تسهيل العمل القضائي وتوفير الوقت والجهد على السادة القضاة.

وأضاف التلهوني انه تم اطلاق (11) خدمة الكترونية جديدة تشمل مجموعة من الخدمات التي تمكن السادة القضاة من الاطلاع على الملف الالكتروني للقضايا واستعراض محتوياتة ومتابعة كافه الطلبات الخاصة بهم ومعالجتها اضافة الى تلقي الاشعارات على حساباتهم والإطلاع على مسودة القرارات اضافة الى خدمة ارسال التعاميم واستقبالها على حساب كل قاض.

وأكد التلهوني أن هذه الخدمات ستساهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتسهل الإجراءات داخل المحاكم، ، كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المزيد من الخدمات خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي تنفذها الوزارة لتصبح حتى نهاية العام (100) خدمة الكترونية يجري العمل على اضافتها .

وقال التلهوني ان هذه الخدمات الالكترونية التي جرى اطلاقها اليوم سوف تسهل وصول القضاة إلى ملفات القضايا إلكترونيًا في أي وقت واي يوم من أيام الأسبوع ، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في الدعاوى، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الكلف التشغيلية المتعلقة بالاوراق والكوادر البشرية كما ستعمل الخدمات الجديدة على تعزيز مستويات الرقابة على الأداء الإداري وتسهم في الحد من الاكتظاظ داخل المحاكم.

وأضاف التلهوني أن هذه الخدمات تمثل نقلة نوعية في استقلال السلطة القضائية، وتتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن تقديم خدمة قضائية عادلة، سريعة، وشفافة.

يشار ان وزارة العدل قد اطلقت بوابتها للخدمات الالكترونية الجديده نهاية العام الماضي بواقع (46) خدمة الكترونية يضاف لها الخدمات المتعلقة بالساده القضاة التي تم اطلاقها اليوم بحيث يصبح المجموع (57) خدمة الكترونية حتى تاريخه ولترتفع بنهاية العام الحالي الى (100) خدمه كما هو مخطط له في خطه التحول الالكتروني للوزارة التي يتم تنفيذها بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي.