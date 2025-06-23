هجوم إيراني على القواعد الأميركية في قطر

وطنا اليوم:اطلقت إيران 6 صواريخ على قواعد أميركا في قطر واكد شهود عبان سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن إيران نقلت منصات إطلاق صواريخ استعدادا لهجوم محتمل على قوات واشنطن بالشرق الأوسط.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لهجوم إيراني محتمل على القواعد الأميركية في الخليج.

كما قامت شركة بيغاسوس التركية بالغاء رحلاتها الى الامارات .