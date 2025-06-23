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سقوط شظايا أجسام طائرة في إربد وعمان والرويشد

44 ثانية ago
سقوط شظايا أجسام طائرة في إربد وعمان والرويشد

وطنا اليوم:أفادت مصادر، بسقوط شظايا في محافظة إربد وفي العاصمة عمان، ومنطقة الرويشد عقب رصد أجسام طائرة في سماء الأردن.
وهرعت الأجهزة المختصة إلى المواقع، حيث تباشر أعمال التحقق والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة.
وفي سياق متصل، جدّدت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين إلى التزام وتوخي الحيطة والحذر، في ظل التصعيد العسكري في الإقليم ورصد أجسام طائرة في أجواء المملكة.
وأكدت أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.


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