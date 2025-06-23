الملك يشدد على أهمية التواصل مع جميع الأطراف لضبط النفس والعودة للمفاوضات

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، سبل التوصل للتهدئة الشاملة في الإقليم.

وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، أن استمرار التصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشددا جلالته على أهمية التواصل مع جميع الأطراف لضبط النفس والعودة للمفاوضات.

ولفت جلالته إلى أن السلام لن يتحقق في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان وصول المساعدات الكافية، والعمل على وقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.