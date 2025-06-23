بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الضربية تدعو الشركات والمنشآت والمكلفين للاستفادة من قرار الإعفاء

15 ثانية ago
الضربية تدعو الشركات والمنشآت والمكلفين للاستفادة من قرار الإعفاء

وطنا اليوم:دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، الشركات والمنشآت والمكلفين الذين استفادوا من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالموافقة على توصيات لجنتي التسوية والمصالحة بشأن القضايا العالقة مع الدائرة، إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية.
ويشمل الإعفاء المكلفين الذين قاموا بتقسيط مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات، وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته، والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.
واشترط القرار ضرورة قيام المكلفين بتسديد كامل الضرائب المترتبة عليهم قبل نهاية العام الحالي 2025، للاستفادة من الإعفاء من المبالغ الإضافية الناجمة عن تقسيط المستحقات.
كما أوضح أن المطالبات التي لا تزال قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية، تُدرج ضمن نطاق الاستفادة من القرار، شريطة صدور قرارات بالموافقة عليها قبل نهاية العام ذاته.
ويأتي هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء وقاموا بتقسيطها من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025 دون أي مبالغ إضافية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:08

وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

12:00

الإنجازات تتوالى والأرقام تتحطم .. د. الحوراني يضع ” عمان الأهلية ” في صدارة الجامعات

11:50

الأمن العام: انتهاء فترات الإنذار وندعو إلى الاستمرار في اتباع التعليمات

11:47

الحسين للسرطان يجري عملية نوعية لاستئصال ورم عنقي

11:40

موجات صواريخ إيرانية جديدة على إسرائيل واستهداف منشأة كهرباء

11:27

الأزمات: 150 جسما طائرا سقط في المملكة ومنازل الأردنيين آمنة

11:17

“جت” الوكيل الرسمي لحافلات “يوتونج” في الأردن

11:11

نيويورك تايمز: خامنئي في مخبأ سري والاتصال به برسائل مكتوبة

10:59

الطاقة : مستويات الإشعاع في المملكة طبيعية والرصد على مدار الساعة

10:27

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا بنسب وصلت إلى 12%

10:20

وفيات الاثنين 23-6-2025

10:06

الأونروا : الوكالة تعيش أزمة مالية خطيرة للغاية

وفيات
وفيات الاثنين 23-6-2025وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025