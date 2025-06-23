الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا بنسب وصلت إلى 12%

وطنا اليوم:شهدت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية ارتفاعا خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدلات الأسعار في الأسبوع الثاني من نفس الشهر.

وبلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (95) 746 دولارًا للطن مقارنة مع 693 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8% ، وارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان (90) من 672 دولارًا للطن إلى 725 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%، كما ارتفع معدل سعر الديزل من 601 دولارًا للطن إلى 671 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 12%، وارتفع سعر الكاز من 629 دولارًا للطن إلى 700 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 11%، كما ارتفع معدل سعر زيت الوقود من 447 دولارا للطن إلى 484 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%.

بالمقابل، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران الحالي 578 دولاراً للطن مقارنة مع معدل سعره في أيار الماضي والذي بلغ 595 دولاراً وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر حزيران الحالي إلى 77 دولارًا للبرميل مقارنة مع 71 دولارًا في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5%.