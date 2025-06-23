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أجواء صيفية اعتيادية الإثنين وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الخميس

22 ثانية ago
أجواء صيفية اعتيادية الإثنين وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الخميس

وطنا اليوم:يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ الأربعاء، إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويصبح الطقس، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة إرتفاعها الخميس، ويبقى الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16, وفي مرتفعات الشراة 27 – 17, وفي مناطق البادية 37 – 19, وفي مناطق السهول 32 – 19, وفي الأغوار الشمالية 37 – 22, وفي الأغوار الجنوبية 39 – 24, وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.


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