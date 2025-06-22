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قتلى في تفجير انتحاري داخل كنيسة في ريف دمشق

ساعة واحدة ago
قتلى في تفجير انتحاري داخل كنيسة في ريف دمشق

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام سورية، الأحد، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء تفجير انتحاري وقع داخل كنيسة مار إلياس في ريف دمشق.
ووفق المعلومات الأولية، أقدم شخص يعتقد أنه انتحاري على تفجير نفسه داخل الكنيسة، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين قتيل وجريح.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر أمني، قوله إن ضحايا وقعوا جراء هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق.
وأوضحت، أن سيارات الإسعاف تنقل المصابين والضحايا من مكان وقوع التفجير داخل كنيسة مار إلياس بالدويلعة، وقوى الأمن الداخلي تنتشر في المنطقة لتأمينها.
وقال شهود لوكالة رويترز إن انتحاريا فجر نفسه داخل الكنيسة. ولم يرد متحدث باسم قوات الأمن في دمشق على طلب التعليق حتى الآن.
ولم يصدر بعد أي بيان رسمي بخصوص طبيعة الانفجار أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنه.


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