الملك يوجه بتخفيف آثار التصعيد الإقليمي على الأردنيين

وطنا اليوم:وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، جميع مؤسسات الدولة إلى العمل على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد الخطير الراهن في المنطقة، خاصة في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك لدى ترؤس جلالته اجتماعا مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية في قصر الحسينية.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الأردن لن يسمح لأحد باستغلال التطورات الإقليمية الراهنة للتشكيك بمواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمة.

ولفت جلالته إلى موقف الأردن الداعي لتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة، مؤكدا أن حل النزاعات بين الدول وخفض التصعيد يجب أن يكونا ضمن الأطر الدبلوماسية والحوار والمفاوضات.