وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته الخامسة*

وطنا اليوم – أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته الخامسة، في العاصمة وجميع المحافظات، والتي ستبدأ يوم الجمعة 27 حزيران، ويتواصل المهرجان أيام الجمع من كل أسبوع، بالتناوب بين محافظات الشمال والوسط والجنوب، لتستمر حتى نهاية شهر آب.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم السبت 21/6/2025، تتضمن فعاليات وأنشطة المهرجان أنشطة لجميع الفئات العمرية، من بينها فعاليات ترفيهية للأطفال من ألعاب ورسم على الوجوه، وبازارات لحرف يدوية ومنتجات محلية، وحفلات فنية وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية.

وستُقام هذه الفعاليات التي تتسم بكونها ذات قيمة ثقافية تستهدف العائلة الأردنية في عدد من المواقع على النحو الآتي:

المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، ومتحف الدبابات في العاصمة عمان، مدينة الأمير محمد للشباب وحديقة الرصيفة في الزرقاء، وفي ساحة مجمع عقبة بن نافع في البلقاء، والساحة الهاشمية في جرش، وساحة معسكرات الحسين للشباب عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، والملعب البلدي في المفرق، ومدينة الأمير هاشم في مادبا، وساحة القلعة في الكرك، وملعب الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، بالإضافة لمركز الزوار في البتراء، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة.

وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة: إن مهرجان صيف الأردن، الذي تقام فعالياته على امتداد المحافظات في المملكة يهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية والسياحية في مدينة عمان، والمحافظات بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة من خلال توفير مساحة لعرض منتجاتهم.

وأكد الرواشدة أن المهرجان يمثل مناسبة ثقافية فنية وسياحية، وهو جزء من الصناعات الثقافية، ويشكل مساحة وشرفة لتقديم الفنان الأردني والمبدع الأردني الذي أثبت حضوره فنيا على المستوى المحلي والعربي، باللون الغنائي الأردني المتنوع والمتميز بموسيقاه وألحانه وكلماته العذبة.

ويسعى المهرجان بحسب وزير الثقافة الرواشدة إلى توفير برنامج من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة للمواطنين، لافتا أن المهرجان الذي تأسس عام 2019 يسعى إلى نشر الفرح للأسر والأطفال من خلال الأجواء الاحتفالية والكرنفالية التي تحتفي بالثقافة الأردنية ومفرداتها المتنوعة.

لمزيد من المعلومات حول برنامج فعاليا المهرجان، يرجى زيارة صفحة “احتفالات الأردن” على تطبيقيّ فيسبوك وانستجرام. أو زيارة الرابط التالي:

https://calendar.jo/ASF.pdf