تعميم صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة حول ضوابط نشر إعلانات التوظيف

وطنا اليوم:أصدرت هيئة الخدمة والإدارة العامة تعميمًا رسميًا يتضمن تحديثًا مهمًا على ضوابط نشر إعلانات التوظيف في القطاع العام، وذلك بهدف تعزيز العدالة وتوسيع قاعدة الفرص أمام المتقدمين.

وبحسب التعميم، فقد تم إلغاء تحديد شرط العمر والجنس والتقدير الجامعي من إعلانات التوظيف، ما لم توجد مبررات ضرورية لذلك، على أن تُذكر هذه المبررات بشكل واضح ومُبرر في الإعلان.

وأشار التعميم إلى أنه في حال تحديد العمر، يجب الاكتفاء بذكر سنة الميلاد فقط دون تحديد العمر بشكل مباشر.

كما أكدت الهيئة أنه لا يُطلب إرفاق وثائق شخصية مثل الهوية الشخصية أو دفتر العائلة أو عدم المحكومية أو دفتر خدمة العلم عند تقديم الطلبات، بل يُكتفى بإرفاق صورة مصورة ضوئيًا (SCAN) عن الشهادة العلمية المصدقة فقط.

وشددت الهيئة على أن التقديم للوظائف سيكون عبر المنصة الإلكترونية، وأن كافة الإعلانات ستكون متاحة على موقع الهيئة الرسمي