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صاروخ إيراني جديد يثير قلق إسرائيل .. ما هي مكوناته

24 ثانية ago
صاروخ إيراني جديد يثير قلق إسرائيل .. ما هي مكوناته

وطنا اليوم:قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أحد الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، اليوم الجمعة، يحتوي على رأس حربي متشظ يضم 26 صاروخا صغيرا.
وتردد هذا النبأ عبر وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إذ قالت القناة الـ12 إن “صاروخا إيرانيا حمل 26 صاروخا صغيرا تسببت بأضرار كبيرة في دائرة نصف قطرها مئات الأمتار”.
وسقطت صواريخ إيرانية في عدة مناطق بإسرائيل من الشمال إلى الجنوب، مخلفة إصابات خطيرة وأضرارا واسعة، في اليوم الثامن من الحرب بين تل أبيب وطهران.
من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة الـ17 من الصواريخ استهدفت مراكز عسكرية وصناعات دفاعية وقاعدتي نيفاتيم وحتسريم.
وأضاف أن “الإصابات الدقيقة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع تظهر أن قوتنا الصاروخية الهجومية تتزايد”.

تحول تكتيكي
وقال مراسل القناة الـ12 الإسرائيلية إن الصاروخ المتشظي انفجر على ارتفاع محدد، وأطلق حمولته ضمن دائرة واسعة، مخلفا أضرارا جسيمة في محيط امتد لمئات الأمتار.
وأضاف أن هذا النوع من الرؤوس الحربية يهدف إلى تشتيت أنظمة الاعتراض وزيادة حجم الإصابات المادية والبشرية، مما يعكس تحولا تكتيكيا في تركيبة الضربات الإيرانية الأخيرة.
وفي ضربة سابقة، رُصد استخدام صاروخ “خرمشهر”، وهو صاروخ متعدد الرؤوس ولديه قدرة انفجارية عالية، وفقا لما بيّنه الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي .
وتشن إسرائيل حربا على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- إن إيران لديها 28 ألف صاروخ حسب التقديرات الإسرائيلية.


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