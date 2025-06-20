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مستو : لا مساومة على سلامة الطيران والأردن ملاذ آمن

30 ثانية ago
مستو : لا مساومة على سلامة الطيران والأردن ملاذ آمن

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم مستو، الجمعة، أنه لا مساومة على سلامة الطيران بظل التوترات الإقليمية الحالية، مشددا على أن الأردن ملاذ آمن ويشهد حركة قدوم ومغادرة عبر مطار الملكة علياء.
وأضاف أنه يوجد 16 ألف مسافر قادم ومغادر عبر مطار الملكة علياء يوميا، مشيرا إلى أن المعدل اليومي السابق قبل التوترات الإقليمية الحالية كان 25 ألف، وهذا يشير لوجود تراجع بنحو 60% عن الحركة المعتادة قبل التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران وإسرائيل.
وأوضح مستو أنه عند إزدياد نسبة المخاطر يجري إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطارات، بحيث يجري ايقاف الطائرات المغادرة أو الطلب من الطائرة القادمة التوجه بعيدا عن الأجواء الخطرة.
وأضاف أنه جرى اغلاق الاجواء على فترات خلال الأيام الماضية وخلال اليوم، مشيرا إلى أن هنالك ادارة للمخاطر بشكل منهجي حفاظا على سلامة الطيران ويكون ذلك بإغلاق جزئي أو كلي.
وأشار إلى أن الطائرات القادمة إلى الأردن انخفضت 40% بينما العابرة التي تمر بأجواء المملكة بلغ عددها أمس 172 طائرة أجنبية تجارية عبرت أجواء المملكة.
ولدى سؤاله عن اجلاء الرعايا عبر الأدن قال مستو إن الأردن ملاذ آمن ويمر من خلال أجواءه البعثات الدبلوماسية للمغادرة، بظل اغلاق الاجواء بعديد من الدول.


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