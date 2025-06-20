نظام غذائي غني باللحوم قد يهدد قلبك .. تحذير علمي جديد

وطنا اليوم:قالت دراسة جديدة إن الذين يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الألياف وغنياً باللحوم الحمراء لديهم احتمالات أعلى بنسبة 67% للإصابة بأعراض لويحات تاجية عالية الخطورة ترتبط بالنوبات القلبية، مقارنةً بمن يتبعون أنظمة غذائية أفضل.

وأفاد الباحثون بأنه كان نظامك الغذائي يفتقر إلى الأطعمة الغنية بالألياف ويتضمن الكثير من اللحوم الحمراء، فقد يدفع قلبك ثمناً باهظاً لا تراه.

واللويحات هي رواسب طرية معرضة للتمزق، ويمكن أن تسبب نوبات قلبية حتى لو لم تعيق تدفق الدم بشكل كبير.

ووفق “ستادي فايندز”، تابعت الدراسة ما يقرب من 25 ألف شخص بحثاً عن وجود علاقة بين الأنماط الغذائية ولويحات الشرايين التاجية المسببة للجلطات.

واستخدم الباحثون بيانات أكبر مشروع سويدي لتصوير القلب، وتضمن استبيانات عن نوعية الأطعمة، وقياسات لدرجة الالتهاب، ومحيط الخصر، ومستوى الدهون الثلاثية.

أطعمة مضادة للالتهابات

وحصل المشاركون على نقاط مقابل تناولهم بانتظام أطعمة تُعتبر مضادة للالتهابات، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون والشاي وحتى القهوة.

ولم يحصلوا على أي نقاط مقابل تناولهم أطعمة يُحتمل أن تُسبب الالتهاب، بما في ذلك اللحوم الحمراء والمصنعة، وأحشاء الحيوانات، ورقائق البطاطس، والمشروبات السكرية.

وصنّف الباحثون المشاركين إلى 3 فئات غذائية بناءً على درجاتهم.

وكان الأشخاص في المجموعة ذات الدرجات الأدنى (التي تمثل أفقر الأنظمة الغذائية) أكثر عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بخصائص لويحات الشريان التاجي عالية الخطورة، بما في ذلك اللويحات غير المتكلسة التي تضيق الشريان بنسبة 50% أو أكثر.

أنظمة غذائية سيئة

كما كان لدى من يتبعون أنظمة غذائية سيئة لويحات تاجية أكثر شيوعاً بشكل عام (44.3% مقابل 36.3% في المجموعة ذات أعلى جودة غذائية)، وتراكم أعلى للكالسيوم في شرايينهم، وتأثر عدد أكبر من الأجزاء بالأمراض.

أفضل مصادر للألياف

• الفواكه: التفاح، الكمثرى، التوت، البرتقال.

• الخضراوات: البروكلي، كرنب بروكسل، الخرشوف (الأرضي شوكي).

• الحبوب الكاملة: الشوفان، الكينوا، الأرز البني، خبز القمح الكامل.

• البقوليات: الفاصوليا، العدس، الحمص، البازلاء المجففة.

• المكسرات والبذور: اللوز، بذور الشيا، بذور الكتان.