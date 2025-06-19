جامعة البترا تكرّم طالبها ولاعب المنتخب خالد زكريا احتفاءً بالتأهّل إلى كأس العالم

وطنا اليوم-كرّم رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، الطالب خالد زكريا، لاعب المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، احتفاءً بمساهمته الفاعلة مع “النشامى” في التأهّل إلى كأس العالم.

وجرى التكريم في مكتب رئيس الجامعة، بحضور المستشار الأعلى للجامعة ومجلس أمنائها، دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، وعدد من العمداء والشخصيات الأكاديمية والرياضية.

وقال عبد الرحيم إن جامعة البترا تفخر بطلابها الذين يرفعون اسم الأردن عاليًا في المحافل الدولية، مؤكّدًا أن الجامعة ستظل دومًا حاضنة للمواهب في شتى المجالات، وستواصل تقديم الدعم لطلبتها داخل القاعات الدراسية وخارجها، لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتمثيل الوطن خير تمثيل.

من جهته، عبّر اللاعب خالد زكريا عن فخره العميق بهذا الإنجاز الوطني، مثمِّنًا الدعم الكبير الذي حظي به المنتخب من منظومة كرة القدم الأردنية، وجهود الاتحاد والجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين، والمساندة الجماهيرية.

وقدّم زكريا شكره لجامعة البترا على مبادرتها التكريمية، قائلًا: “هذا التكريم سيترك أثرًا طيّبًا لا يُنسى في نفسي، وسأبقى ممتنًا له دائمًا”.

وقال عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، إن الإنجاز الذي تحقّق هو إنجاز تاريخي سطّره المنتخب الوطني بتأهّله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى.

وأعرب الملاح عن اعتزازه بوجود الطالب خالد زكريا ضمن كوكبة “النشامى” التي حقّقت هذا الإنجاز الوطني.